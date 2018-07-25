Разъяренный клиент наказал мошенника плоскогубцами

В Киеве на улице мошеннику вырвали золотой зуб плоскогубцами.

"Обманутый клиент вернулся к мошеннику и вырвал золотой зуб пассатижами. Потом отпустил на улицу. Человек потерял также часть нижней челюсти", - сообщает Киев.Оперативный.

По словам очевидцев, пострадавший торговал фальшивними драгоценностями и находился в розыске полиции. Час прошел, пока мужчину забрали медики в больницу.

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Работник одного из львовских автосервисов совершил ДТП на машине своего клиента. Вместо того, чтобы почистить и помыть авто, мужчина решил покататься по ночному Львову.