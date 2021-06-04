 
Ексклюзивы
1/5
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 207
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 99
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 270
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 684
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 378
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 558
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 729
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
5
8
3
4
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Затоплены дома, поломаны деревья, водой залило автобусы - последствия мощного ливня
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Столько наличных вы не видели: в багажнике авто таможенника нашли $700 тыс.
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Видео
Все видео
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
Вызов такси для пассажирки с ребенком обернулся адом
13-летняя девушка убила водителя Uber
13-летняя девушка убила водителя Uber
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
"А что, я не имею права?": женщина на улице устроила обнаженное "шоу"
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Мужчина взял в заложники сына и его мать. Грозился убить
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Просмотров: 99
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 378
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 423
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 855
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 36
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
пятница, 04 июня 2021 17:25

Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию
5

  Комментировать

В Богунский райсуд Житомира приехали жены и собратья расстрелянных под Новоселицей семи военных и волонтеров. Суд на финальной стадии. И уже в ближайшее время едином уподозреваемому Анатолию Захаренко вынесут приговор
Фото: tsn.ua
В Богунский райсуд Житомира приехали жены и собратья расстрелянных под Новоселицей семи военных и волонтеров. Суд на финальной стадии. И уже в ближайшее время едином уподозреваемому Анатолию Захаренко вынесут приговор
Адвокаты Игорь Черезов и Марина Шолодько с на фото) азхищають подозреваемого в расстреле семи человек бесплатно. Убеждены, умысла на убийство он не имел
В Богунский райсуд Житомира приехали жены и собратья расстрелянных под Новоселицей семи военных и волонтеров. Суд на финальной стадии. И уже в ближайшее время едином уподозреваемому Анатолию Захаренко вынесут приговор
В Богунский райсуд Житомира приехали жены и собратья расстрелянных под Новоселицей семи военных и волонтеров. Суд на финальной стадии. И уже в ближайшее время едином уподозреваемому Анатолию Захаренко вынесут приговор

В Богунском райсуде Житомира продолжается рассмотрение дела о расстреле семи военных у пруда в селе Новоселица. На скамье подсудимых - 59-летний Анатолий Захаренко.

Сегодня, 4 июня, жены убитых пришли на заседание в футболках с изображениями их мужей. В суд прибыли также военные, чьих побратимов расстреляли. Их не пустили в судебный зал через карантинные ограничения. Поэтому они устроили пикет у здания суда. Были с плакатами и свечами, также в руках держали фотографии погибших, сообщает ТСН.

На суде заслушали эксперта по баллистике и ходатайство пострадавшей стороны. Также сейчас заслушивают аудиозаписи, которые приобщены к делу. Вероятно, сегодня суд не вынесет приговор подозреваемому, поскольку еще не перешли к дебатам сторон.

Жены убитых сегодня впервые общались с журналистами. Они рассказали, что раньше им это запрещали следователи, поскольку пострадавшие могли рассказать подробности дела, что могло негативно повлиять на расследование. Обвиняемый вел себя спокойно. Сегодня он не выступал на заседании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель

Суд на финальной стадии. На предыдущем заседании заслушали показания обвиняемого. Он изложил свою версию событий. По ней - военные первыми открыли огонь, рассказал Gazeta.ua адвокат подозреваемого Игорь Черезов. Вместе с коллегой они защищают Захаренко бесплатно. Так как уверены: он защищался. Спящих людей не расстреливал и это доказано экспертизами.

"Редкий случай, когда человек, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления, вызывает у всех присутствующих в зале как минимум сочувствие. Цельный человек со стержнем, таких уже не делают. Настоящий простой мужик", - говорит Черезов.

Адвокат Марина Шолодько считает, что Захаренко действовал в пределах необходимой обороны.

22 мая в прошлом году компания киевлян, среди которых были АТОшники и волонтеры, отдыхали на пруду. У них возник конфликт с владельцем водоема. Тот сначала уехал, а потом вернулся и из охотничьего ружья открыл стрельбу. Выжить удалось только одному пострадавшему - он убежал. Стрелец сам вызвал полицию и сдался. Материалы следователи передали в суд в октябре прошлого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

День борьбы с кариесом: как защитить зубы

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11756
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 8226
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5508
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4653
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4347
Происшествия
Ревнивица зарезала младшую соперницу
Ревнивица зарезала младшую соперницу Просмотров: 36
Кадры "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион
Кадры "голой" фотосессии с украинками в Дубае выставили на аукцион Просмотров: 99
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
 Просмотров: 207
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
Пропавшего три года назад мужчину нашли расстрелянным на дне колодца
6
 Просмотров: 495
Погибшую в турецких горах украинку привезли домой
Погибшую в турецких горах украинку привезли домой Просмотров: 153
Больше всего комментируют
42
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
4
Порошенко вышел с допроса по делу Медведчука и вспомнил о Зеленском
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2811
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть