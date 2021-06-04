Расстрел семи военных под Житомиром: суд вышел на финальную стадию

Фото: tsn.ua

В Богунском райсуде Житомира продолжается рассмотрение дела о расстреле семи военных у пруда в селе Новоселица. На скамье подсудимых - 59-летний Анатолий Захаренко.

Сегодня, 4 июня, жены убитых пришли на заседание в футболках с изображениями их мужей. В суд прибыли также военные, чьих побратимов расстреляли. Их не пустили в судебный зал через карантинные ограничения. Поэтому они устроили пикет у здания суда. Были с плакатами и свечами, также в руках держали фотографии погибших, сообщает ТСН.

На суде заслушали эксперта по баллистике и ходатайство пострадавшей стороны. Также сейчас заслушивают аудиозаписи, которые приобщены к делу. Вероятно, сегодня суд не вынесет приговор подозреваемому, поскольку еще не перешли к дебатам сторон.

Жены убитых сегодня впервые общались с журналистами. Они рассказали, что раньше им это запрещали следователи, поскольку пострадавшие могли рассказать подробности дела, что могло негативно повлиять на расследование. Обвиняемый вел себя спокойно. Сегодня он не выступал на заседании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель

Суд на финальной стадии. На предыдущем заседании заслушали показания обвиняемого. Он изложил свою версию событий. По ней - военные первыми открыли огонь, рассказал Gazeta.ua адвокат подозреваемого Игорь Черезов. Вместе с коллегой они защищают Захаренко бесплатно. Так как уверены: он защищался. Спящих людей не расстреливал и это доказано экспертизами.

"Редкий случай, когда человек, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления, вызывает у всех присутствующих в зале как минимум сочувствие. Цельный человек со стержнем, таких уже не делают. Настоящий простой мужик", - говорит Черезов.

Адвокат Марина Шолодько считает, что Захаренко действовал в пределах необходимой обороны.

22 мая в прошлом году компания киевлян, среди которых были АТОшники и волонтеры, отдыхали на пруду. У них возник конфликт с владельцем водоема. Тот сначала уехал, а потом вернулся и из охотничьего ружья открыл стрельбу. Выжить удалось только одному пострадавшему - он убежал. Стрелец сам вызвал полицию и сдался. Материалы следователи передали в суд в октябре прошлого года.