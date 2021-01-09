Рассказали об убитом у ночного клуба фельдшере и стрелке

В Дубне на Ровенщине прощались с фельдшером 23-летним Русланом Самолюком. Его расстреляли возле ночного клуба. Фото: facebook.com/ruslan.samoluk.1

Сегодня, 9 января, в Дубне на Ровенщине прощались с фельдшером 23-летним Русланом Самолюком.

Его расстреляли возле ночного клуба. Получил 4 пули. Стрельбе предшествовала драка двух пьяных компаний, говорят полицейские. Получив несколько пинков, 34-летний мужчина вернулся для мести. С авто взял автомат и начал стрелять. Целился в фельдшера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина стрелял в прохожих и попал соседу в пах

"Судя по имеющимся огнестрельных телесных повреждениях, это были прицельные выстрелы. Желал смерти именно этому человеку", - подчеркнул начальник следствия Дубенского райотдела полиции Михаил Савюк, передает "Радио Трек".

Погибший Руслан Самолюк 5 лет работал на "скорой". Коллеги запомнили его, как хорошего человека и замечательного фельдшера.

Между тем в полиции продолжают искать убийцу - 34-летнего Рустама Тошова. В райцентр он приехал к родным, последние 5 лет живет в Киеве. На мужчину зарегистрировано только охотничье ружье.

В Дубне на Ровенщине застрелили фельдшера 23-летнего Руслана Самолюка. Трагедия произошла ночью 8 января около ночного клуба "Дуплет". Стрелец - житель Дубно 34-летний Рустам Балийович Тошов. Подозреваемого разыскивают. Ему 34 года. При себе может иметь автомат Калашникова.