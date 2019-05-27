Рассказали о пострадавших во время мятежа в одесской колонии

Фото: od.npu.gov.ua

Во время мятежа в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе травмы получили 4 работников колонии, по предварительной информации. Им была оказана медицинская помощь.

Погибших нет. Пожар возник в результате возгорания автомобиля. После его локализации начнет работу следственно-оперативная группа полиции, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Для стабилизации ситуации создан штаб в составе представителей различных силовых структур. В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированны, с заключенными ведутся переговоры", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.