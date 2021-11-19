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пятница, 19 ноября 2021 20:10

Расчленил и частями вынес: по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в четвертовании человека на бульваре Дружбы народов в Киеве
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в четвертовании человека на бульваре Дружбы народов в Киеве
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в четвертовании человека на бульваре Дружбы народов в Киеве
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в четвертовании человека на бульваре Дружбы народов в Киеве

Столичные правоохранители объявили о подозрении 32-летнему мужчине, который четвертовал 42-летнего знакомого и выбросил части тела на помойку.

Выйти на след злоумышленника удалось благодаря неравнодушному киевлянину, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По словам полицейских, 18 ноября около 23:00 мужчина сообщил, что в многоэтажке на ул. Тростянецкой увидел похожего разыскиваемого.

"Подозреваемый действительно был в подъезде, его задержали. После этого его передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.

Жертва жуткого убийства погибла в результате бытового конфликта, сообщил начальник полиции Киева Иван Выгивский.

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"Фигурантом оказался 32-летний житель другой области. Во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник убил хозяина дома. Еще около суток он жил в квартире с трупом. А потом решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной расчленил тело. И несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома", - говорит Выгивский.

По неофициальной информации, задержанного зовут Владимир. Он из оккупированной Горловки Донецкой области, пишет "Киев Info".

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

На столичном бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружили части тела человека 18 ноября.

На находку наткнулся бездомный, который искал на мусорке еду. Сначала он увидел ногу человека.

Впоследствии прибывшие на место происшествия правоохранители нашли другие части тела, учитывая туловище. Они штурмовали одну из квартир после информации от свидетелей о подозрительном мужчине, который выбрасывал мусор в черных пакетах.

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Дата
19
ноября

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