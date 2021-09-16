Женщина зарезала свою подругу из-за ревности

Конфликт между женщинами закончился резней. Фото: Нацполиция

В городе Смела Черкасской области женщина из ревности убила свою подругу.

Убийство произошло во время застолья. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Следователи выяснили, что двое мужчин и две женщины употребляли алкоголь. В процессе распития спиртного женщины начали ссориться. Одна из подруг ударила соперницу ножом. Потерпевшая скончалась.

Злоумышленница задержали правоохранители. В содеянном женщина созналась.

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В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве 39-летний мужчина убил и расчленил 64-летнюю мать. Фрагменты тела женщины нашли в квартире в Подольском районе, когда тревогу забила ее коллега. Сообщила, что она не появилась на работе. Также заявитель рассказала, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне с ее доме было слышно крики.