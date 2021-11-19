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пятница, 19 ноября 2021 02:53

В мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела

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В мусорном контейнере обнаружили части человеческого тела
Полиция обнаружила человеческие останки. Фото: Униан

На столичном бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере обнаружили части тела человека.

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти человека, сообщает пресс-служба полиции в Фейсбуке.

По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом.

Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

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В Крюковщине под Киевом хозяин расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в поместье. Оба нападавших задержали.

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