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четверг, 18 ноября 2021 19:10

Мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в его имение
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Под Киевом хозяин расстрелял разбойников, которые ночью ворвались в его имение
Фото: facebook.com/Андрей Небытов
Под Киевом хозяин расстрелял разбойников, которые ночью ворвались в его имение
Под Киевом хозяин расстрелял разбойников, которые ночью ворвались в его имение

В Крюковщине под Киевом хозяин расстрелялграбителей которые ночью ворвались в поместье. Обеих нападавших задержали.

Событие произошло 18 ноября в 4:20, рассказал в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Группа незнакомцев в балаклавах проникла в дом местного предпринимателя и уложила на пол 41-летнюю хозяйку и ее дочь. У женщин требовали драгоценности и наличные деньги. На подозрительный шум отреагировал глава семьи, вышел с травматическим пистолетом и открыл огонь", - говорит Небитов.

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Нападавшие бросились бежать в дверь и окно. Хозяин сразу вызвал полицию. К поискам злоумышленников привлекли служебных собак.

"Кинолог Николай Вдовенко вовремя обратил внимание на место, где разбойники, убегая, преодолевали изгородь. Там обнаружили следы крови. Овчарка Некст взяла след беглецов и бросилась вдогонку. В темноте среди леса пес вдруг обратил в один из дубов, где и скрывался разбойник", - добавил Небитов.

Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения он "поймал" три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его сообщника из Казахстана. В настоящее время обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения. Следствие продолжается.

Леся Емельяненко из села Артюховка Змиевского района Харьковской области застрелила незнакомца, который ворвался в их дом.

Нападавший схватил бутылку на кухне и нож. Бросился на женщину. Она выстрелила. Первые два патрона в ружье резиновые, последующие пять – травматические. Дальше – картеч. Выстреляла почти всю обойму. На шестой раз попала нападавшему в голову. Он упал.

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Дата
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ноября

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