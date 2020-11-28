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суббота, 28 ноября 2020 15:17

Раненые украинские студенты в Польше: в консульстве рассказали об обстоятельствах происшествия

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Раненые украинские студенты в Польше: в консульстве рассказали об обстоятельствах происшествия
Студенты в Польше устроили драку. Фото: pexels.com

Между украинскими студентами, которые в польском Жешуве получили ножевые ранения, произошла драка.

Они оба находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное, сообщили Zn.ua в Генеральном консульстве Украины в Люблине.

Врачи еще не позволяют проводить с ними следственные действия. Дело ведет консульство в Люблине.

Украинских студентов с ранениями обнаружили вчера.

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Пострадавших оперативно доставили в больницу.

Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция установила, что в результате применения опасного инструмента ранены 2 граждан Украины в возрасте 19 и 21 год, сообщил представитель пресс-службы полиции города Жешув Адам Шеленг.

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Дата
28
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