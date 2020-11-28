Раненые украинские студенты в Польше: в консульстве рассказали об обстоятельствах происшествия

Между украинскими студентами, которые в польском Жешуве получили ножевые ранения, произошла драка.
Они оба находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное, сообщили Zn.ua в Генеральном консульстве Украины в Люблине.
Врачи еще не позволяют проводить с ними следственные действия. Дело ведет консульство в Люблине.
Украинских студентов с ранениями обнаружили вчера.
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Пострадавших оперативно доставили в больницу.
Чрезвычайная ситуация произошла около 4 ночи (по киевскому времени). Полиция установила, что в результате применения опасного инструмента ранены 2 граждан Украины в возрасте 19 и 21 год, сообщил представитель пресс-службы полиции города Жешув Адам Шеленг.
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