В Польше погибли 2 украинца

Фото: rawa-mazowiecka.policja.gov.pl

В Польше близ села Бабск в Лодзинском воеводстве в аварии погибли 2 украинцев 38 и 39 лет.

Ехали в легковушке Mersedes и слетели с дороги, сообщает пресс-служба польской полиции.

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"Автомобиль Mersedes, в котором находились 2 граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги, протаранил защитный барьер и перевернулся. В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира пытались спасти медики, однако он также скончался", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения.

Все обстоятельства устанавливаются.

Вблизи города Прудник Опольского воеводства на западе Польши в аварии погиб 30-летний украинец. Он пытался уйти от полиции за рулем Fiat Seicento и в лоб врезался в Renault на встречной полосе движения.