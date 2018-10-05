Работы провели: перехожую убила ветвь во время обрезки деревьев

Во время обрезки деревьев женщину смертельно травмировала ветвь. Фото: pixabay.com

В пгт Михайловка Запорожской области во время обрезки деревьев на прохожую упала ветка. В результате женщина погибла на месте. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

"Работники Михайловского высшего профучилища, что рядом с общежитием учебного заведения и местным рынком обрезали деревья. При проведении работ правил безопасности не соблюдали. Места не огородили. Предупредительной ленты не было. Рядом проходила 64-летняя женщина, на которую и упала обрезана ветвь дерева. От полученных травм пенсионерка погибла на месте", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство. За нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ч. 2 ст. 272 УК. Продолжается досудебное расследование.

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