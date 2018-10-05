Работы провели: перехожую убила ветвь во время обрезки деревьев

 
Ексклюзивы
1/5
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 4950
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
2 Просмотров: 1206
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1224
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1548
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1107
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1260
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 612
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2196
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 12870
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4959
Фото
Все фото
2
14
6
3
4
74-летняя женщина въехала в витрину
74-летняя женщина въехала в витрину
Части тела разбросало по всей дороге: Mercedes на евробляхах сбил пешехода
Части тела разбросало по всей дороге: Mercedes на евробляхах сбил пешехода
Велосипедист выехал под колеса авто
Велосипедист выехал под колеса авто
На въезде в Киев гигантская пробка парализовала движение
На въезде в Киев гигантская пробка парализовала движение
&quot;Девушек с финансовыми трудностями подкладывала под клиентов&quot; - в Киеве разоблачили сутенершу
"Девушек с финансовыми трудностями подкладывала под клиентов" - в Киеве разоблачили сутенершу
Видео
Все видео
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
В лобовой аварии погибли 13 пассажиров маршрутки
Отрадный в дыму: в столице горел ангар с автомобилями
Отрадный в дыму: в столице горел ангар с автомобилями
"Жалею, что родился" - Дронов выложил свою версию событий
"Жалею, что родился" - Дронов выложил свою версию событий
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
25 вооруженных "туристов" прибыли в Одессу
25 вооруженных "туристов" прибыли в Одессу
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 387
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1296
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5247
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9621
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 октября 2018
Просмотров: 18
Патріарша осінь
Читаєш новини й не можеш позбутися відчуття дежавю. Тобто читаєш – і хочеться з тих новин пошвидше виборсатися. Щось подібне вже було під час ...
пятница, 05 октября 2018 16:55

Работы провели: перехожую убила ветвь во время обрезки деревьев

  Комментировать
Работы провели: перехожую убила ветвь во время обрезки деревьев
Во время обрезки деревьев женщину смертельно травмировала ветвь. Фото: pixabay.com

В пгт Михайловка Запорожской области во время обрезки деревьев на прохожую упала ветка. В результате женщина погибла на месте. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

"Работники Михайловского высшего профучилища, что рядом с общежитием учебного заведения и местным рынком обрезали деревья. При проведении работ правил безопасности не соблюдали. Места не огородили. Предупредительной ленты не было. Рядом проходила 64-летняя женщина, на которую и упала обрезана ветвь дерева. От полученных травм пенсионерка погибла на месте", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве пройдут мощные ливни и снегопады

Правоохранители открыли уголовное производство. За нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью - ч. 2 ст. 272 УК. Продолжается досудебное расследование.

Во время ливня в Голосеевском районе столицы на женщину упало дерево. Спасти пострадавшую не удалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Работы провели: перехожую убила ветвь во время обрезки деревьев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Требовательный перфекционист одержим деталями - не стало Джобса

Казаки Наливайко начали восстание

Львовских ученых исключили из академии наук

В Бабьем Яру установили памятник "дорога смерти"

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 145539
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 113923
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
Как жили бедные районы Англии в 1970-е - подборка фото
42
 Просмотров: 44915
Раздетые на работе и отдыхе: звезды Victoria&#039;s Secret любят обнажать сексуальные фигуры нон-стоп
Раздетые на работе и отдыхе: звезды Victoria's Secret любят обнажать сексуальные фигуры нон-стоп
40
 Просмотров: 17901
&quot;Счастливая с Потапом&quot; - в сети отреагировали на новое фото Каменских
"Счастливая с Потапом" - в сети отреагировали на новое фото Каменских Просмотров: 17614
Происшествия
Полицейский требовал у бизнесмена взятку за раскрытие преступления
Полицейский требовал у бизнесмена взятку за раскрытие преступления Просмотров: 72
74-летняя женщина въехала в витрину
74-летняя женщина въехала в витрину
2
 Просмотров: 468
Водители элитных автомобилей помнули друг другу "бока" на трассе
Водители элитных автомобилей помнули друг другу "бока" на трассе Просмотров: 315
Части тела разбросало по всей дороге: Mercedes на евробляхах сбил пешехода
Части тела разбросало по всей дороге: Mercedes на евробляхах сбил пешехода
14
 Просмотров: 4131
Велосипедист выехал под колеса авто
Велосипедист выехал под колеса авто
6
 Просмотров: 468
Больше всего комментируют
18
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
8
В школах отказываются изучать русский язык
4
Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
3
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
2
Голосование за статус Донбасса будет острее, чем прошлогодние шашки - Тука
Голосов: 244
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua