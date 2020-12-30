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среда, 30 декабря 2020 12:06

Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
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В Одессе полицейские разоблачили работников медицинского центра, которые выписывали рецепты на покупку наркотиков.

Рецептурные бланки медработники выписывали на метадон людям, которые не имеют установленного диагноза "наркомания" и не являются участниками программы заместительной терапии, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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В Одессе полицейские разоблачили работников медицинского центра, которые выписывали рецепты на покупку наркотиков
Фото: npu.gov.ua
За каждый такой рецепт «пациенты» платили 500 гривен
Рецептурные бланки медработники выписывали на «Метадон» людям, которые не имеют установленного диагноза «наркомания» и не являющихся участниками программы заместительной поддерживающей терапии
За каждый такой рецепт «пациенты» платили 500 гривен
За каждый такой рецепт «пациенты» платили 500 гривен

"Работники учреждения, кроме легальной деятельности, выписывали рецептурные бланки на приобретение наркотических лекарственных препаратов гражданам, которые не были пациентами и не проходили заместительную поддерживающую терапию. За каждый такой рецепт "пациенты" платили 500 гривен, а за таблетку метадона - 180 гривен ", - сказано в сообщении.

В помещении медицинского центра полицейские провели обыск и изъяли 1 упаковку различных медицинских препаратов с содержанием в них наркотиков и психотропов, неиспользованные рецептурные бланки, медицинскую документацию, расчетные квитанции об оплате, около 65 тыс. грн, ноутбуки и цифровые носители. Также во время обысков в помещении находился мужчина, который приобрел у врача таблетку метадона за 180 грн.

В полиции открыли уголовное производство. Торговцам наркотиков грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

В Житомире разоблачили группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Присвоение, хранение и распространение запрещенных в свободном обороте средств осуществляли сотрудники медицинских учреждений, специализированных аптек и наркозависимые. Группу наркодельцов организовал врач.

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