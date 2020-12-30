Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики

В Одессе полицейские разоблачили работников медицинского центра, которые выписывали рецепты на покупку наркотиков.

Рецептурные бланки медработники выписывали на метадон людям, которые не имеют установленного диагноза "наркомания" и не являются участниками программы заместительной терапии, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"Работники учреждения, кроме легальной деятельности, выписывали рецептурные бланки на приобретение наркотических лекарственных препаратов гражданам, которые не были пациентами и не проходили заместительную поддерживающую терапию. За каждый такой рецепт "пациенты" платили 500 гривен, а за таблетку метадона - 180 гривен ", - сказано в сообщении.

В помещении медицинского центра полицейские провели обыск и изъяли 1 упаковку различных медицинских препаратов с содержанием в них наркотиков и психотропов, неиспользованные рецептурные бланки, медицинскую документацию, расчетные квитанции об оплате, около 65 тыс. грн, ноутбуки и цифровые носители. Также во время обысков в помещении находился мужчина, который приобрел у врача таблетку метадона за 180 грн.

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