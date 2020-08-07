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пятница, 07 августа 2020 18:10

Врач возглавлял банду наркоторговцев
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В Житомире милиция разоблачила группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Группу наркодельцов организовал врач
Фото: facebook.com/ДВБ Нацполиции
В Житомире милиция разоблачила группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Группу наркодельцов организовал врач
В Житомире милиция разоблачила группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Группу наркодельцов организовал врач
В Житомире милиция разоблачила группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Группу наркодельцов организовал врач
В Житомире милиция разоблачила группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Группу наркодельцов организовал врач

В Житомире разоблачили группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города. Присвоение, хранение и распространение запрещенных в свободном обороте средств осуществляли сотрудники медицинских учреждений, специализированных аптек и наркозависимые.

Группу наркодельцов организовал врач. Об этом сообщает пресс-служба департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Организатором оказался 38-летний врач одной из городских поликлиник. К сотрудничеству мужчина привлек в качестве поставщиков одного из должностных лиц областного специализированного медицинского центра заместительной терапии и медицинскую сестру этого учреждения. Имея доступ к таблеткам, которые выдаются людям для постепенного избавления ими наркозависимости, заговорщики фальсифицировали количество пациентов и подделывали рецепты для выдачи препаратов с целью создания избытка этих средств", - говорится в сообщении.

Далее наркотические препараты реализовывались сообщниками среди социальных работников общественного объединения, основная задача которого заключается в поиске людей, желающих пройти курс лечения и реабилитации от наркозависимости.

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Кроме того, в схеме были задействованы отдельные сотрудники специализированных аптек города Житомира, которые по поддельным рецептурным бланкам сбывали клиентам таблетки, и ранее судимые за сбыт наркотиков лица.

Работники полиции провели оперативные закупки, после чего задержали отдельных фигурантов схемы. Во время 17 обысков по месту жительства и работы участников группы обнаружено и изъято значительное количество медицинских наркосодержащих препаратов, наркотических средств, оружие, патроны, наличные и служебную документацию.

"Кроме того, ранее судимый за сбыт наркотиков, а сейчас активный распространитель из Житомира, при проведении обысков выхватил нож, сначала порезал себе руку, а потом - одному из полицейских", - добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Фигурантам наркогруппировки грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

В Белой Церкви Киевской области разоблачили 4 злоумышленников, которые занимались сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, в частности, метадона, клофелина, димедрола и сонната. В банду входил врач семейной практики. Он незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного пользования, чтобы получить их в аптечных учреждениях. Далее злоумышленники продавали их наркозависимым.

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