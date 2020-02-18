Работницы двух банков оформляли липовые кредиты на клиентов

В Днепре работницы двух банков оформляли кредиты на клиентов без их ведома. Фото - ranok.ictv.ua

В Днепре работницы двух банков оформляли кредиты на клиентов без их ведома.

Подруги от имени своих клиентов, пользуясь предоставленными им копиями документов, подавали заявления друг другу на выдачу кредитов. Так смогли украсть 500 тыс. грн, сообщили в отделе расследования экономических преступлений полиции Днепропетровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банковская афера: сотни людей после погашения кредитов оказались должниками

"Одна подруга оформляет документы о том, что к ней якобы обратилась за получением кредита каждый из людей, личные данные которых предоставила ей другая. И выдает сама себе пластиковые банковские карточки на их имя, с кредитными средствами на каждой по 20 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы схема продолжала работать и не была уличена службой безопасности банка, мошенницы периодически делали по каждому из кредитов минимальные платежи.

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

32-летний руководитель отделения одного из ведущих банков стране оформлял кредиты на граждан без их согласия. Это произошло в городе Белополье Сумской области.