Рабочего зажал кран: кадры спасения

Во Львове мужчину зажал гусеничный кран.

Инцидент произошел, когда он выполнял монтажные работы, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Львовской области.

Фото: lv.dsns.gov.ua

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"3 марта в 11:00 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что в г. Львове на ул. Лычаковская, 232 во время проведения монтажных работ перевернулся гусеничный кран. В результате зажало ногу водителю-оператору мужчине, 1951 года рождения. Он нуждался в медицинской помощи ", - говорится в сообщении.

С помощью специальных инструментов, мужчины удалось высвободить. Его сразу передали врачам.

На Житомирщине 42-летний электромонтер горно-обогатительного комбината погиб, когда пытался забрать ветку с линии электропередач. Его коллеги уверяют, что мастер сказал им о том, что ЛЭП обесточена. Но оказалось, что это не так, и мужчина получил удар током в 35 кВт.