Пыталась закопать в поле: в Киевской области девушка подорвалась на гранате

Девушка пострадала от осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек

В Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Ее госпитализировали с ранениями в области спины.

Граната сдетонировала посреди поля, на расстоянии 10 м от жилых домов в селе Крюковщина, сообщили в полиции.

"Взрыв был слышен на территории жилого массива "Европейский город", и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку. Сразу вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

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"Девушка пострадала от осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила о помощи", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют подробности инцидента.

Открыто уголовное производство за незаконное обращение с оружием.

Граната сдетонировала посреди поля, на расстоянии десяти метров от жилых домов

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