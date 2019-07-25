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четверг, 25 июля 2019 12:26

Жертвы войны- 11-летний мальчик подорвался на российской мине

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Жертвы войны- 11-летний мальчик подорвался на российской мине
11-летний мальчик подорвался на мине. Фото: credo.pro

В оккупированной русскими Хрестивци 11-летний мальчик подорвался на мине, которые спутал с запчастью от велосипеда.

Перед этим он играл в заброшенной постройки, сообщили сотрудники ОБСЕ в своем отчете.

"Мальчик рассказал, что из предмета вылетела небольшая шпилька, а когда он услышал звук, похожий на звук от фейерверка, предмет выпал из его рук. Когда этот предмет летел на землю, он услышал громкий взрыв, и после этого, по его словам, в его ноги попали осколки и куски металла ", написано в отчете.

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В пострадавшего красные царапины на обеих ногах, а также два маленьких следы от ранок на левом бедре и большом пальце левой руки. Когда он пришел домой, его 50-летняя бабушка повезла к врачу.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Красногоровка Донецкой области.В результате взрыва гранаты ОГ-9, возле многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. Когда попала граната, мужчина как раз находился на огороде, недалеко от дома.

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