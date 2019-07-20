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суббота, 20 июля 2019 10:49

Работал на огороде - на Донбассе от гранаты россиян погиб мужчина

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  19 июля вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли Красногоровку. Фото: kumar.dn.ua
19 июля вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли Красногоровку. Фото: kumar.dn.ua

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Красногоровка Донецкой области.


Противник совершил выстрел из гранатомета СПГ-9 со стороны Старомихайловки, сообщает штаб ООС.

В результате взрыва гранаты ОГ-9, возле многоэтажки по улице Чайковского 36, ранения получил 60-летний мужчина. Когда попала граната, мужчина как раз находился на огороде, недалеко от дома.

Раненый был немедленно доставлен в больницу в город Курахово. От полученных многочисленных осколочных ранений мужчина скончался.

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На переговорах Контактной группы в Минске договорились о полном перемирии на Донбассе с 21 июля. За нарушение соглашений впервые предусмотрели ответственность.

Об этом на брифинге сообщил представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.

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