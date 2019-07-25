Сколько заплатим за разбитое войной имущество жителей Донбасса

Дончане требуют в Украине компенсацию за свое разрушенное имущество. Фото: Народная правда

Украина восстановила 7369 жилых домов из 13 тысяч, которые повредили россияне, обстреливая жилые кварталы городов.

Владельцы разрушенной недвижимости претендуют на компенсацию уничтоженного имущества от государства, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации, сообщает УНН.

Сейчас на подконтрольных Украине территориях разрушенными остаются 5639 домов.

Ориентировочная сумма средств, которые потратит Украина на восстановление зданий, которые уничтожили россияне, - 1,8 млрд грн.

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По предварительным подсчетам, на восстановление поврежденного в результате российского военного вторжения на Донбасс имущества необходимо потратить 10 млрд грн.

19 июля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Красногоровка Донецкой области. В результате взрыва гранаты ОГ-9 возле многоэтажки по улице Чайковского, 36, ранение получил 60-летний мужчина. Когда взорвалась граната, мужчина находился на огороде недалеко от дома.