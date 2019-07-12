Мужчина угрожал взорвать гранатой 5 детей

На Киевщине 43-летний мужчина угрожал взорвать гранатой несовершеннолетнюю дочь. В это время в доме было еще 4 детей. Фото - npu.gov.ua

В селе Слобода Киевской области 43-летний мужчина угрожал взорвать гранатой несовершеннолетнюю дочь.

Когда приехала полиция - кричал, что взорвет всех. В это время в доме находились 5 детей. А мужчина был пьян, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Полицейские вели переговоры с мужчиной, поскольку детям грозила реальная опасность. Внимание хулигана удалось отвлечь. В это время его скрутили и отобрали гранату, предварительно - "Ф-1", - сказано в сообщении.

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Мужчину задержали. Содержание алкоголя в его крови составляло 1.1 промилле.

Полиция открыла два уголовных производства. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине. Полицейские устанавливают, откуда у него боеприпас.

В поселке Дымер Киевской области 55-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать дом. Оказалось, что мужчина - ветеран АТО, из зоны боевых действий привез взрывчатку.