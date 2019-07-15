Обустроил ловушки для воров: мужчина рассказал о боеприпасах, которые убили детей

В поселке Смига Дубенского района Ровенской области от взрыва погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Они пришли в гости к деду. Фото - rv.npu.gov.ua

59-летний житель поселка Смига в Ровенской области в металлических шкафах, где хранилось имущество, еще в 2017 году разместил 4 самодельные взрывные устройства. Сделал их на основе минометных мин времен Второй мировой войны.

Обустроил "ловушки для воров" после того, как его обокрали. Но на них подорвались внуки его сожительницы. Об этом сообщают в прокуратуре.

"К нему пришли 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые являются внуками его сожительницы. Когда они находились в летней кухне, произошел взрыв в одном из сейфов. Сейф был заперт, а ключ от него лежал над ним на полке. Дети самовольно его открыли и подорвались на одной из ловушек, в результате чего погибли на месте. При взрыве владельца хозяйства дома не было", - сказано в сообщении.

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При проведении осмотра на территории хозяйства было изъято 1149 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны. Это 31 минометная мина, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов. Все взорвали в специально отведенном месте, сообщают спасатели.

Прокуратура области согласовала ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое направлено для рассмотрения в Ровенский городской суд.

В уголовном производстве следователями проводятся первоочередные следственные действия.

13 июля около 12:00 в поселке Смига Дубенского района Ровенской области от взрыва погибли 11-летняя девочка и ее 13-летний брат. Взорвалось в подсобном помещении 59-летнего деда детей. Известно, что он любил собирать различный металлолом. Также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.