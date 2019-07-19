Под Верховной Радой задержали мужчину с гранатой

В сумке у задержанного нашли гранату. Фото: полиция

19 июля полиция задержала около Верховной Радой мужчину с гранатой.

Правоохранители перешли на усиленный режим службы из-за внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, передает ТСН.

Задержанный является мужчиной 1997 года рождения.

У него в нагрудном сумке нашли самодельное взрывное устройство.

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Правоохранители выяснили, что задержанный - дезертир. Остальные информации выясняют.

На Ровенщине кандидату в нардепы от ВО "Свобода" Владимир Ткачук прикрепили к авто страйкбольную гранату. Полиция решает, открывать производство.