Мужчина хотел взорвать центральную площадь города

23 июля к правоохранителям обратился мужчина, который заявил, что взорвет гранату на центральной площади Фастова Киевской области.
Работники полиции эвакуировали людей, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле пропускного пункта "Майорское" нашли арсенал боеприпасов
Через полчаса нарушителя задержали. Им оказался 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом военный. Гранату изъяли.
Во время обыска дома задержанного обнаружили и изъяли наркотические вещества.
Открыли три уголовных дела по ст. 259 "Ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", ст. 263 "Незаконное обращение с оружием" и по ст. 309 "Производство и хранение наркотических средств".
19 июля полиция задержала около Верховной Радой мужчину с гранатой. Задержанный является мужем 1997 года рождения.
У него в нагрудном сумке нашли самодельное взрывное устройство.
Комментарии