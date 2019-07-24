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среда, 24 июля 2019 12:12

Мужчина хотел взорвать центральную площадь города

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Автор: Нацполиция
  Пьяный мужчина угрожал взорвать людей на площади
Пьяный мужчина угрожал взорвать людей на площади

23 июля к правоохранителям обратился мужчина, который заявил, что взорвет гранату на центральной площади Фастова Киевской области.

Работники полиции эвакуировали людей, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

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Через полчаса нарушителя задержали. Им оказался 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом военный. Гранату изъяли.

Во время обыска дома задержанного обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Открыли три уголовных дела по ст. 259 "Ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", ст. 263 "Незаконное обращение с оружием" и по ст. 309 "Производство и хранение наркотических средств".

19 июля полиция задержала около Верховной Радой мужчину с гранатой. Задержанный является мужем 1997 года рождения.

У него в нагрудном сумке нашли самодельное взрывное устройство.

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Дата
24
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