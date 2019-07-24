Мужчина хотел взорвать центральную площадь города

Автор: Нацполиция Пьяный мужчина угрожал взорвать людей на площади

23 июля к правоохранителям обратился мужчина, который заявил, что взорвет гранату на центральной площади Фастова Киевской области.

Работники полиции эвакуировали людей, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле пропускного пункта "Майорское" нашли арсенал боеприпасов

Через полчаса нарушителя задержали. Им оказался 35-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом военный. Гранату изъяли.

Во время обыска дома задержанного обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Открыли три уголовных дела по ст. 259 "Ложное сообщение об угрозе безопасности граждан", ст. 263 "Незаконное обращение с оружием" и по ст. 309 "Производство и хранение наркотических средств".

19 июля полиция задержала около Верховной Радой мужчину с гранатой. Задержанный является мужем 1997 года рождения. У него в нагрудном сумке нашли самодельное взрывное устройство.