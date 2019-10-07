Пьяный водитель протаранил авто с детьми

В Одесской области ВАЗ протаранил Opel Astra. Водитель "Жигулей" погиб. Фото - od.npu.gov.ua

6 октября у села Каролино-Бугаз Одесской области произошла смертельная авария. Там столкнулись "ВАЗ" и Opel Astra.

Один человек погиб, четверо - получили травмы, в том числе - двое детей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По предварительным данным, 60-летний водитель "ВАЗ" выехал на встречную полосу. От полученных травм он погиб на месте. По предварительному заключению врачей, он был пьян. Травмы различной степени тяжести получили водитель Opel Astra и трое пассажиров, среди которых 10-летний ребенок и младенец. Все они госпитализированы", - рассказали в полиции.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об открытии уголовного производства.

В Запорожье подростки решили покататься на автомобиле. Один из них без разрешения взял отцовский "Хюндай". Автомобиль столкнулась с другим автомобилем. От полученных травм на глазах у медиков умер 14-летний парень. Еще трое подростков вместе с "похитителем" находятся с травмами в больнице.