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понедельник, 19 апреля 2021 15:14

Пьяный водитель фуры пытался откупиться от полиции талонами на топливо

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Пьяный водитель фуры пытался откупиться от полиции талонами на топливо
Нарушитель пытался подкупить правоохранителей талонами на топливо Фото: facebook.com

Под Киевом остановили пьяного водителя. Патрульные передали его следователям, поскольку тот пытался откупиться от них.

Инцидент произошел 17 апреля днем на 77 км автодороги Киев - Харьков. Содержание алкоголя в крови водителя в 11 раз превышало норму, сообщили в патрульной полиции Киевской области.

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"Инспекторы остановили грузовик МАЗ 643008, ведь водитель, двигаясь по автодороге, не пользовался ремнем безопасности.
Во время проверки документов и общения с 48-летним водителем, патрульные почувствовали резкий запах алкоголя из полости рта и заметили выраженное дрожание пальцев рук и нечеткую речь. Поскольку эти признаки соответствуют алкогольному опьянению, полицейские предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Водитель согласился и получил результат 2,15 промилле", - говорится в сообщении.

Нарушитель пытался подкупить правоохранителей талонами на топливо. На него составили протоколы. Следователи устанавливают все обстоятельства этого дела.

На Луганщине оштрафовали водителя маршрутки, который нарушил карантинные требования и пытался убежать. Инцидент произошел в городе Рубежное. Пассажиры в салоне были без масок.

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