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понедельник, 16 ноября 2020 12:50

Пьяный водитель без прав на микроавтобусе протаранил ВАЗ: погиб мужчина
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На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки.

Неподалеку от города Новая Каховка водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

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На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки
Фото: hr.npu.gov.ua
Недалеко от города Новая Каховка водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу и протаранил "ВАЗ"
Водитель микроавтобуса был пьян и не имел водительских прав. В его крови обнаружили более двух промилле алкоголя

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию Херсонщины 15 ноября около 16:30. Звонивший рассказал диспетчеру, что вблизи поворота к селу Плодовое, которое территориально относится к городу Новая Каховка, столкнулись 2 автомобиля и есть пострадавшие. На месте происшествия полицейские установили, что 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace, двигаясь по дороге Новая Каховка-Скадовск, выехал на встречную полосу для обгона автомобиля Toyota Camry. Однако водитель микроавтобуса не рассчитал, сколько ему понадобится времени для завершения маневра, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем марки "ВАЗ-2103", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, 69-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в больнице. Туда же доставили его 62-летнюю жену. Угрозы ее жизни нет.

Полицейские выяснили, что водитель микроавтобуса был пьян и не имел водительских прав. В его крови обнаружили более 2 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает максимально допустимую норму.

Горе-водителя задержали. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вблизи города Березна произошла смертельная авария с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области. Правоохранитель за рулем автомобиля Acura в лоб протаранил ВАЗ. Водитель и пассажир последнего погибли на месте.

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