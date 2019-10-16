Пьяный водитель 30 метров протащил патрульного за машиной

 
Ексклюзивы
1/5
7% падения для Зеленского это еще очень позитивно - социолог
7% падения для Зеленского это еще очень позитивно - социолог
Просмотров: 558
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1890
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2952
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1413
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4482
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2754
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6147
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
Фото
Все фото
6
5
3
5
5
Опасная банда держала в страхе целую область
Опасная банда держала в страхе целую область
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
Смертельные развлечения: бизнесмен подстрелил товарища
Мужчина умер в такси
Мужчина умер в такси
Opel влетел в &quot;Москвич&quot; и загорелся: погибли 4 человека
Opel влетел в "Москвич" и загорелся: погибли 4 человека
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
В Киеве маршрутка с людьми снесла столб
Видео
Все видео
В школе парень пытался задушить одноклассницу
В школе парень пытался задушить одноклассницу
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
12-летние ребята ради развлечения забили бездомного
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Отдыхающие устроили страшный пожар возле взлетной полосы "Борисполя"
Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии
Весь в синяках и едва дышал: 19-летняя мать избила сына и закрыла в общежитии
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3735
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6957
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1575
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 864
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 23:35

Пьяный водитель 30 метров протащил патрульного за машиной

  Комментировать
Пьяный водитель 30 метров протащил патрульного за машиной
В Сумах пьяный водитель тащил полицейского за машиной. Фото: Ukrlib

В Сумах пьяный водитель 30 метров тащил патрульного за машиной, зажав его руку дверцей автомобиля.

Как отмечается, поздно вечером экипаж патрульных получил сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-2109. Патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные заметили похожое по ориентировке транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области.

"Требования инспекторов об остановке мужчина сознательно игнорировал, зато попытался скрыться. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности", - говорится в сообщении.

На улице Героев Крут водитель на скорости решил осуществить поворот, в результате чего автомобиль затормозил. В это время полицейский подбежал к автомобилю нарушителя, открыл дверцу и пытался задержать мужчину, однако водитель, прикрыв дверь, зажал руку полицейского, нажал на газ и потянул его за автомобилем.

"Таким образом злоумышленник протащил правоохранителя около 30 метров. Несмотря на попытку скрыться, пока один экипаж оказывал помощь травмированному инспектору, другой экипаж патрульных все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ужасном столкновении легковушек погибли два человека

Тест на состояние опьянения показал у водителя 2,29 промилле алкоголя в крови, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.

"Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ударов, царапин и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации", - добавили в ведомстве.

Водителю грозит ответственность по нескольким административным статьям - управление в состоянии опьянения, невыполнение требований об остановке - а также по уголовной статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз. В таком состоянии мужчина попал в ДТП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный водитель 30 метров протащил патрульного за машиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 102503
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 57763
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 20781
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 18612
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке 1 Просмотров: 16616
Происшествия
В ужасном столкновении легковушек погибли два человека
В ужасном столкновении легковушек погибли два человека Просмотров: 360
В полиции не исключают связь между пожаром в доме Гонтаревой и возгоранием автомобиля ее невестки
В полиции не исключают связь между пожаром в доме Гонтаревой и возгоранием автомобиля ее невестки Просмотров: 126
30-летняя женщина получила от подруги ножом в живот
30-летняя женщина получила от подруги ножом в живот Просмотров: 711
В школе парень пытался задушить одноклассницу
В школе парень пытался задушить одноклассницу
 Просмотров: 3222
Нашли тело пропавшего чиновника городского совета
Нашли тело пропавшего чиновника городского совета Просмотров: 4581
Больше всего комментируют
16
Рейтинг Зеленского резко упал
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
Голосов: 4685
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua