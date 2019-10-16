Пьяный водитель 30 метров протащил патрульного за машиной

В Сумах пьяный водитель тащил полицейского за машиной. Фото: Ukrlib

В Сумах пьяный водитель 30 метров тащил патрульного за машиной, зажав его руку дверцей автомобиля.

Как отмечается, поздно вечером экипаж патрульных получил сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-2109. Патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные заметили похожое по ориентировке транспортное средство. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Сумской области.

"Требования инспекторов об остановке мужчина сознательно игнорировал, зато попытался скрыться. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности", - говорится в сообщении.

На улице Героев Крут водитель на скорости решил осуществить поворот, в результате чего автомобиль затормозил. В это время полицейский подбежал к автомобилю нарушителя, открыл дверцу и пытался задержать мужчину, однако водитель, прикрыв дверь, зажал руку полицейского, нажал на газ и потянул его за автомобилем.

"Таким образом злоумышленник протащил правоохранителя около 30 метров. Несмотря на попытку скрыться, пока один экипаж оказывал помощь травмированному инспектору, другой экипаж патрульных все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

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Тест на состояние опьянения показал у водителя 2,29 промилле алкоголя в крови, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.

"Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ударов, царапин и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации", - добавили в ведомстве.

Водителю грозит ответственность по нескольким административным статьям - управление в состоянии опьянения, невыполнение требований об остановке - а также по уголовной статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз. В таком состоянии мужчина попал в ДТП.