Пьяный спасатель убил мужчину

Фото: dbr.gov.ua

Пьяный начальник государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС в Хмельницкой области за рулем собственного авто Fiat сбил насмерть пешехода.

Авария произошла 2 декабря около 17:00 в поселке Белогорье, сообщили в Государственном бюро расследований.

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"Чиновник за рулем собственного автомобиля Fiat не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле", - сказано в сообщении.

Дело расследуют следователи ГБР. Виновнику грозит до 8 лет за решеткой.

В поселке Вильшанка Кировоградской области в ​​аварии погибли 19-летний Николай Смиловенко и Юлия Любенко, 17 лет. Оба заканчивали 11-й класс местной школы. Встречались. Их сбил автомобиль Volkswagen, за рулем которого был пьяный работник районной спасательной службы Денис Семенец. Он из села Плоское-Забугское Ольшанского района.