Пьяный мужчина жестоко убил собаку и выбросил в окно

В Черкассах житель многоэтажки издевался над своей собакой.
Визг пса и крики мужчины услышали соседи и вызвали полицию, сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
"Вызов о жестоком обращении с животными получили инспекторы роты ТОР вчера около 20 часов. Заявительница сообщила, что ее сосед совершает насильственные действия в отношении своей собаки. Небезразличная гражданка была взволнована, ведь из соседней квартиры было слышно сопение пса и крики хозяина. На место события, двери патрульным открыл 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он сообщил, что собаки в квартире нет, поскольку животное забрал его друг. Однако, связавшись в телефонном режиме с ним, эта информация не подтвердилась ", - сказано в сообщении.
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Во время общения с мужчиной, полицейские на полу заметили пятна крови. Впоследствии, собаку нашли под окнами квартиры, на земле без признаков жизни и с признаками насильственной смерти.
Обстоятельства инцидента выясняют следователи.
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