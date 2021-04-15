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четверг, 15 апреля 2021 17:14

Пьяный мужчина жестоко убил собаку и выбросил в окно

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Пьяный мужчина жестоко убил собаку и выбросил в окно
Собаку нашли под окнами квартиры, на земле без признаков жизни Фото: pixabay.com

В Черкассах житель многоэтажки издевался над своей собакой.

Визг пса и крики мужчины услышали соседи и вызвали полицию, сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

"Вызов о жестоком обращении с животными получили инспекторы роты ТОР вчера около 20 часов. Заявительница сообщила, что ее сосед совершает насильственные действия в отношении своей собаки. Небезразличная гражданка была взволнована, ведь из соседней квартиры было слышно сопение пса и крики хозяина. На место события, двери патрульным открыл 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Он сообщил, что собаки в квартире нет, поскольку животное забрал его друг. Однако, связавшись в телефонном режиме с ним, эта информация не подтвердилась ", - сказано в сообщении.

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Во время общения с мужчиной, полицейские на полу заметили пятна крови. Впоследствии, собаку нашли под окнами квартиры, на земле без признаков жизни и с признаками насильственной смерти.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

В Нововолынске Волынской области зоозащитники на одном из дворов обнаружили более 10 овчарок. Собаки заброшенные, на привязи в холодных будках, еще и ворованные.

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