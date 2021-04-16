Пьяный мужчина избил кондуктора и сбежал через форточку

Пока ехала полиция, он по сути по головам людей вылез через форточку и убежал Фото: 24tv.ua

В Черкассах мужчина избил кондуктора троллейбуса и скрылся с места происшествия через форточку.

Инцидент произошел 16 апреля в районе Черкасского государственного технологического университета на троллейбусном маршруте №1. Кондуктор подошла к мужчине, как и ко всем с просьбой оплатить проезд, рассказал заместитель директора КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвиля.

"Он был в нетрезвом состоянии и отказался оплачивать проезд. Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. На это мужчина ударил ее по спине ногой, - рассказал Тарас Хвиля.

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Пока ехала полиция, он по сути по головам людей вылез через форточку и убежал. Он добавил, что кондуктор сейчас чувствует себя удовлетворительно.

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