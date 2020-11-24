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вторник, 24 ноября 2020 13:31

Пассажиры троллейбуса били кулаками мужчину из-за замечания про маску

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Пассажиры троллейбуса били кулаками мужчину из-за замечания про маску
В Мариуполе Донецкой области пассажиры троллейбуса избили мужчину за то, что он заступился за женщину и сделал замечание об отсутствии маски Фото: suspilne.media

В Мариуполе Донецкой области пассажиры троллейбуса избили мужчину за то, что он заступился за женщину и сделал замечание об отсутствии маски.

Инцидент произошел 20 ноября. На мужчину набросились 4 молодых людей и начали бить его кулаками, сообщили в прес-службе полиции Донецкой области.

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"В общественный транспорт вошла компания молодых людей, 2 из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако получила в ответ нецензурные высказывания со стороны компании. За женщину вступился 23-летний пассажир. 4 нарушителей набросились на него с кулаками и нанесли телесные повреждения ", - говорится в сообщении.

Другие пассажиры, которые находились в салоне, вступились за мужчину. Водитель троллейбуса вызвала полицию, а очевидцы успели заснять избиение на видео.

Личности подозреваемых установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет.

В Сумах в салоне троллейбуса №275, который курсировал по маршруту №7 Химгородок - Центролит, жестоко избили кондуктора за замечание одеть маску.

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