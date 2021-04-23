Пьяный бизнесмен протаранил четыре авто и помочился на машину полиции

Фото: facebook.com/lvivpolice

22 апреля во Львове на ул. Саксаганского и Князя Романа водитель автомобиля Porsche Cayenne столкнулся с тремя авто и бежал с места происшествия.

Нарушителя заметили на ул. Витовского. На требования патрульных остановиться не реагировал. Во время преследования по ул. Стрыйской, 78, двигаясь задним ходом, столкнулся со служебным автомобилем Škoda Rapid, где был остановлен и задержан, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"У водителя были признаки алкогольного опьянения. На него составили семь административных протоколов", - рассказали полицейские.

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Водителем-нарушителем оказался львовский бизнесмен 40-летний Евгений Матковский, по данным издания "Варта-1". Он директор компании "Акваполимер Инжиниринг".

После задержания он пытался подраться с полицией и справил нужду на авто правоохранителей.

В Киеве мужчина ради развлечения справил естественную нужду на автомобиль полиции. Его знакомый снимал это на телефон. Видео распространили в сети. За содеянное фигурантам грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.