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понедельник, 18 ноября 2019 14:24

Пьяные соседи призывника избили работника военкомата

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Пьяные соседи призывника избили работника военкомата
Увидев полицию обидчики скрылись в квартиру и продолжили угрозы из окна

Во Львове совершено нападение на военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата.

Инцидент произошел во время оповещения граждан призывного возраста по улице Татарской 2а, сообщает пресс-служба Львовского областного военного комиссариата.

На втором этаже многоквартирного дома работниками военкомата была вручена повестка гражданину, который не появлялся в военный комиссариат. По просьбе призывника пойти взять личные вещи ему была предоставлена такая возможность. В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше.

"Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесла офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие продолжил наносить удары ногами в голову", - сказано в сообщении.

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Впоследствии к драке присоединился коллега из той же квартиры третьего этажа. Мимо произжал патруль полиции. Увидев его обидчики скрылись к себе в квартиру и продолжили угрозы из окна квартиры.

Личность одного из нападавших установлена. Правовые последствия данного поступка будет устанавливать полиция.

Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в райотдел полиции и в 8-ю больницу Львова. Предварительно угрозы его жизни и здоровью нет.

В Николаеве задержали блогера из Бердичева 32-летнего Артура Сороченко, который избил участника АТО под Хмельницким.

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