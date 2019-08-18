Угрожал расстреливать АТОвцев и их жен: задержали блогера, который избил военного

В Николаеве задержали блогера из Бердичева 32-летнего Артура Сороченко, который избил участника АТО под Хмельницким. Фото - РБК-Украина

В Николаеве задержали блогера из Бердичева 32-летнего Артура Сороченко, который избил участника АТО под Хмельницким.

Сороченко ранее судимый за кражу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик", пытается вести активную деятельность в социальных сетях. Избиение ветерана АТО на камеру также стало объектом многочисленных публикации в онлайн-изданиях.

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Видеоблоггер ранее на видео отрицал российскую агрессию против Украины и угрожал расстреливать АТОвцев и расправляться с их женами.

Сейчас задержанного везут из Николаева в Хмельницкий, где ему изберут меру пресечения.

Избиение ветерана АТО произошло 26 июля. Социальные сети и СМИ облетело позорное видео, на котором блогер из Бердичева Артур Сороченко откровенно на камеру издевается над участником АТО, оскорбляет и бьет его. Ролик был снят таким образом, что трудно было определить, в каком месте это происходит, к тому же, никаких заявлений о подобном правонарушении в области зарегистрировано не было. После общественного резонанса его объявили в розыск за хулиганство.