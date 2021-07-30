Пьяные коммунальщики устраняли прорыв в одной квартире и залили еще четыре

В Харькове пьяные коммунальщики устроили потоп в четырех квартирах многоэтажки. Фото: suspilne.media

В Харькове пьяные коммунальщики устроили потоп в четырех квартирах многоэтажки. Они пришли на прорыв трубы в одной из квартир. А сделали еще хуже.

Инцидент произошел в доме на ул. Танкопия. Работники КП "Харьковские тепловые сети" пришли на вызов по порыву. При устранении аварии они устроили в подъезде застолья, "заправились" алкоголем, а затем забыли перекрыть вентиль, из-за чего вода залила еще четыре квартиры. Жители, увидев, что нетрезвые коммунальщики работают с газовым оборудованием, вызвали полицию, сообщает "Общественное".

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Слесаря ​​и мастера уволили за непрофессионализм и пьянство на работе, а начальника участка - за попытку скрыть нарушения. Под угрозой увольнения был и сварщик, но его попросили не увольнять сами жители, сообщили в "Харьковских тепловых сетях".

Убытки, причиненные собственникам квартир коммунальщиками, определят специалисты. Одна экспертиза будет стоить более 2 тыс. грн. Ждать результаты около недели, после чего выплатят деньги из бюджета предприятия.

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина получила по голове металлической трубой. Инцидент произошел, когда коммунальщики пытались установить счетчик на доме. Пострадавшую госпитализировали.