Путинские войска атаковали ракетами пригород Харькова

Армия РФ атаковала пригород Харькова.

По жилым домам ударили неуправляемыми ракетами "Смерч", сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"По пригороду Харькова нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч", - отметил Геращенко и опубликовал видео удара.

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Информация о погибших и раненых уточняется.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что общественный транспорт в городе будет работать бесплатно. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

По всей Украине ввели военное положение.

Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.