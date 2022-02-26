Путин бросит смертоносный ураган на Киев - всем в укрытие.

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Об этом сообщила КГГА.
"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", – сказано.
"В течение следующего получаса – часа, фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган.
Пожалуйста, все в хранилища, дорогие киевляне.
Дай Бог Украине и Киеву защиты.
Верим в ВСУ!", - сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
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"В Генштабе и Антитеррористическом центре СБУ нам подтвердили, что в Киеве может быть мощный обстрел", - пишет Hromadske.
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