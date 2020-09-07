"Пусть умирает дома?" - в больнице не нашлось места для тяжелого пациента

Под Киевом медики "скорой" отказывались забирать в больницу 93-летнего пациента с двусторонней пневмонией. Фото: ugorod.kr.ua

Под Киевом не нашлось места в больнице для пациента с двусторонней пневмонией. Легкие у 93-летнего пациента были поражены на 70%. Однако медики "скорой" отказались принимать мужчину.

Соответствующую запись разговора семейного врача с Софиевской Борщаговки и диспетчера Киевской областной станции скорой медицинской помощи обнародовал журналист Андрей Павловский.

У 93-летнего больного - подтверждена двусторонняя пневмония, но ПЦР-теста на коронавирус пока нет. По словам врача, мужчина чувствует удушье, у него поражены легкие на 70%. При этом он лежит дома и "сходит с ума". Семейный врач настаивала на срочной госпитализации больного. Но диспетчер в ответ лишь заявила, что места для "людей с подозрением" в Киевской области закончились. И что с пациентом делать - она ​​не знает.

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"Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?", - спросила врач.

Ему ответили, что "помочь не могут". Ведь пациентов, у которых пневмония, но нет подтвержденного теста на Covid-д19 в больницы просто не кладут. Пообещали разве что попытаться найти больницу, которая возьмет пациента. Но, отметили: "Не обнадеживайте его".

Во время разговора выяснилось также, что в "скорой" нет экспресс-тестов на коронавирус.

В Ровно тело умершей женщины пролежало 5 ч. в подъезде жилого дома на ул. Соборной, поскольку ни одна из служб не взялась доставить умершую в морг. У 71-летней пенсионерки было подозрение на коронавирус, поэтому ни одна служба не рискнула транспортировать ее.