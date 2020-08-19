Прыгнул со скалы: мужчина после развлечения попал в реанимацию

 
Ексклюзивы
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 477
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 765
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 243
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 486
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2700
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2385
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
3
4
5
3
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП
18-летний водитель скрылся после смертельного ДТП
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
Рецидивист убегал от полиции и поплатился жизнью
Рецидивист убегал от полиции и поплатился жизнью
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Видео
Все видео
Загадочное отравление детей: в полиции рассказали новые подробности
Загадочное отравление детей: в полиции рассказали новые подробности
2 детей и 2 взрослых чуть не утонули в лимане
2 детей и 2 взрослых чуть не утонули в лимане
Задержали экс-полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки
Задержали экс-полицейского, которого подозревают в организации поджога авто журналистки
Миллионер скрылся с места смертельной аварии
Миллионер скрылся с места смертельной аварии
В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео
В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео
Интервью
1/5
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 477
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1305
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1773
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 513
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 13:09

Прыгнул со скалы: мужчина после развлечения попал в реанимацию

  Комментировать
Прыгнул со скалы: мужчина после развлечения попал в реанимацию
В городе Косов во время отдыха прыгнул со скалы в реку Рыбница и травмировался 38-летний мужчина. Фото: Окна

18 августа около 13:00 в городе Косов Ивано-Франковской области на ул. Над Гуком во время отдыха прыгнул со скалы в реку Рыбница и травмировался 38-летний местный житель.

Пострадавшего достали из воды местные жители, которые отдыхали на реке. Мужчину госпитализировали. Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину, исчезнувшего после прыжка с моста, нашли мертвым

"С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана надбровной области головы справа, множественные ссадины плеча справа" бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в реанимационное отделение Косовской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Состояние мужчины медики квалифицируют как тяжелое.

С Варваровского моста через реку Южный Буг в Николаеве прыгнул мужчина и разбился о мель. Свидетели утверждают, что он упал в нескольких метрах от берега. Умер сразу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прыгнул со скалы: мужчина после развлечения попал в реанимацию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Крестьяне подняли восстание

Начался путч

Издали документ о злоупотреблении властью

Литр меда стоит 300 грн: почему 2020-й стал худшим для пасечников

Иностранные имена космонавтов сменили на российские

Преображение Господнее: как правильно провести день

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 48998
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 30231
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 9054
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 6903
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
 Просмотров: 6183
Происшествия
Загадочное отравление детей: в полиции рассказали новые подробности
Загадочное отравление детей: в полиции рассказали новые подробности
 Просмотров: 18
Грузовик влетел в дом и перевернулся
Грузовик влетел в дом и перевернулся Просмотров: 162
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
3
 Просмотров: 279
4-летняя девочка погибла на глазах у родных
4-летняя девочка погибла на глазах у родных Просмотров: 549
4 детей наелись крысиного яда
4 детей наелись крысиного яда Просмотров: 207
Больше всего комментируют
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
МЗС впервые в истории вызвало своего посла из Беларуси
Голосов: 2107
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua