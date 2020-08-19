Прыгнул со скалы: мужчина после развлечения попал в реанимацию

В городе Косов во время отдыха прыгнул со скалы в реку Рыбница и травмировался 38-летний мужчина. Фото: Окна

18 августа около 13:00 в городе Косов Ивано-Франковской области на ул. Над Гуком во время отдыха прыгнул со скалы в реку Рыбница и травмировался 38-летний местный житель.

Пострадавшего достали из воды местные жители, которые отдыхали на реке. Мужчину госпитализировали. Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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"С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана надбровной области головы справа, множественные ссадины плеча справа" бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в реанимационное отделение Косовской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Состояние мужчины медики квалифицируют как тяжелое.

С Варваровского моста через реку Южный Буг в Николаеве прыгнул мужчина и разбился о мель. Свидетели утверждают, что он упал в нескольких метрах от берега. Умер сразу.