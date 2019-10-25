Прыгнул, но немного не успел: во время ремонта лифта погиб человек

Лифт зажал мужчину дверью и поехал. Фото: konkurent.in.ua

На одной из строек Киева, на улице Тираспольской погиб рабочий.

Несчастный случай произошел во время ремонта лифта, сообщили в сообществе "Киев Оперативный".

"Предварительно, строитель проводил ремонтные работы лифта. Когда лифт внезапно начал закрывать дверь - мужчина прыгнул в него, но немного не успел - его зажало дверью и лифт тронулся ", - написали в сообщении.

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Официальной информации от полиции об этом пока нет.

В одном из домов Львова четыре человека и собака застряли в лифте на 6 часов. Подъемник застрял между этажами из-за отключения электричества. Пострадавшие говорят, что звонили во все возможные службы.