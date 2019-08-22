Люди застряли в лифте на 6 часов ФОТО: ЦЕНЗОР

В одном из домов Львова четыре человека и собака застряли в лифте на 6 часов.

Подъемник застрял между этажами из-за отключения электричества. Пострадавшие говорят, что звонили во все возможные службы, но их никто не освобождал, пишет УНИАН.

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Городская власть уверяет, что новостройки обслуживает отдельная организация, поэтому коммунальщики не реагировали.

Трудностей добавляло еще и то, что лифт застрял на делении между глухой стеной, поэтому технической возможности освободить людей не было.

С 1 сентября при реконструкции станций метро будут строить подъемники и лифты. Требование по проектированию лифтов и подъемников вошло в новые государственно-строительные нормы.