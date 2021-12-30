Протянул и переехал голову: пьяный водитель снес двух братьев на обочине

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

В селе Серне Береговского района Закарпатской области пьяный 44-летний водитель на Audi сбил двоих детей.

9-летний мальчик скончался на месте ДТП, другой 8-летний пострадавший с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализирован, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мальчики стояли на правом краю проезжей части, как на них налетел автомобиль. После этого водитель не остановился, проехал еще 300 метров и въехал в паркан", - говорится в сообщении.

Водитель, 44-летний житель села Большая Добронь Ужгородского района, был сразу задержан. Его уже взяли под стражу без права на залог.

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Потерпевшие в аварии двоюродные братья – 8-летний Жастин и 9-летний Евгений. Дети вышли прокатиться на велосипеде, пишет "Обозреватель".

От удара Жастин улетел на обочину, а вот Евгения водитель протащил на капоте, а затем переехал голову.

Шум на улице услышали местные жители и задержали водителя.

"Я в это время оказалась на улице. Бедный мальчик получил такие ужасные травмы, что даже трудно описывать. Кроме переломов, у него была разбита голова. Он погиб. А второй ребенок получил переломы ног и костей таза. Он сейчас в больнице. В семье и так трагедия: отец Жастина находится в больнице с коронавирусом. Выживет ли он - неизвестно. А мама сейчас возле сына", - рассказала одна из жительниц села.

Погибший мальчик родом из другого села – Страбичева. Он приехал вместе с дедом на Рождество к своей тете. У него остались мама и еще четверо сестер.

В сельсовете говорят, что женщина сама воспитывает детей. О погибшем школьнике хорошо отзываются местные жители.

"Мама там сама, одна из лучших в нашем селе. Сейчас, конечно, убита горем", – рассказали в сельском совете.

За совершенное водителю грозит до 10 лет тюрьмы.

В Виннице задержан 53-летний водитель грузовика МАЗ, под колесами которого погиб 10-летний мальчик. Известно, что он ехал на электросамокате со сверстником. Тот не пострадал.