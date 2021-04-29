Ехал с товарищем: рассказали подробности гибели 10-летнего мальчика

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В Виннице задержали 53-летнего водителя грузовика МАЗ, под колесами которого погиб 10-летний мальчик.

Известно, что он ехал на электросамокате со сверстником. Тот не пострадал, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Двое детей ехали на электросамокате по велосипедной дорожке. В это время в попутном направлении двигался грузовой автомобиль. В момент съезда электросамоката на дорогу произошло столкновение с грузовиком, который поворачивал. Под колеса автомобиля попал один из мальчиков. От полученных травм он погиб на месте . Его 10-летний товарищ не пострадал", - рассказали в полиции.

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Водитель освидетельствованный в медицинском учреждении, он трезв. Также у него отобрали образцы крови для проведения экспертизы на состояние опьянения.

Назначен ряд экспертиз, после проведения которых будет установлена ​​окончательная причина аварии.

Авария произошла 28 апреля около 17:30 на ул. Данила Нечая. Следователи открыли уголовное производство. Если его вину докажут, то ему может грозить до восьми лет за решеткой.