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пятница, 01 января 2021 05:25

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

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Пропавшую правозащитницу нашли убитой
Три года назад 29 декабря по дороге из Киева в Демидов исчезла правозащитница 38-летняя Ирина Ноздровская. Через 4 дня ее нашли убитой в реке вблизи села. Фото: facebook.com/Ирина Ноздровська

Два года назад 1 января в реке Кизка вблизи села Демидов Киевской области прохожий обнаружил тело женщины. Была вся окровавленная, раздетая, только в бюстгальтере.

Это была правозащитница 38-летняя Ирина Ноздровская. Исчезла когда ехала домой из Киева в Демидов Вышгородского района. Эксперты установили, у женщины была перерезана сонная артерия и более десятка колото-резаных ран на шее. В ходе следствия выяснилось, Ирина доехала до Петровцов. Это рядом с Демидовым. Вышла на остановке и связь оборвалась.

Ирина Ноздровская последние два года расследовала дело убийства младшей сестры 26-летней Светланы Сапатинской. Ее автомобилем Daewoo Lanos сбил Дмитрий Росошанский 30 сентября 2015-го года. Был под действием наркотиков. В то время его дядя председательствовал в Вышгородском районном суде. На время следствия Дмитрий был под домашним арестом. Ирина доказала, что расследование пытаются сфальсифицировать. Экспертизу не провели должным образом, анализы крови и мочи взяли у другого человека. Добилась, чтобы Ромошанского осудили на 7 лет. Его дядю - уволили. Защита подала апелляцию. Ее рассматривали накануне исчезновения Ирины.

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8 января задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы. Им оказался тогда 64-летний Юрий Росошанский - отец Дмитрия Росошанского.

Во время следственного эксперимента правоохранители установили подробности преступления. По словам задержанного, он убил Ирину в разгар ссоры на автобусной остановке. Затем оттащил тело к реке, окровавленную одежду забрал и сжег дома в печке.

С Ириной прощались в Демидове 9 января. У нее остались родители и дочь Анастасия.

Россошанский остается под стражей. На одном из заседаний в феврале этого года заявил, что его заставили взять на себя вину начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов и тогдашний заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Суд по делу продолжается.

К убийству правозащитницы 38-летней Ирины Ноздровской причастны меньшей мере три человека. К таким выводам пришли эксперты независимого расследования. В течение трех месяцев его проводили руководитель общественной организации "Движение борьбы с коррупцией" Иван Лозовой, два адвоката и два юриста.

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Дата
01
января

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

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