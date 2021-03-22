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понедельник, 22 марта 2021 17:17

Пропавшего при странных обстоятельствах ветерана-разведчика нашли на дне водоема

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Пропавшего при странных обстоятельствах ветерана-разведчика нашли на дне водоема
В Черкасской области нашли мертвым пропавшего ветерана-разведчика 95-й бригады Анатолия Ганненко. Фото: facebook.com/Людмила Ганненко

В Черкасской области нашли мертвым пропавшего ветерана-разведчика 95-й бригады Анатолия Ганненко из села Грищинцы.

Тело обнаружили в водоеме вблизи села Бобрица, сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк, передает "Суспільне".

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Предварительно следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

Ведется следствие.

Прощаться с бойцом будут 21 марта в 12:00 в с. Грищенцы, сообщила Людмила Ганненко.

Боец ООС, ветеран-разведчик 95-й бригады Анатолий Ганненко исчез в селе Бобрица на Черкасщине. О нем ничего не было известно с 28 декабря прошлого года. Мужчина отдыхал в местном баре вместе с друзьями. Оставив на столе телефон, он встал и вышел из заведения. Это зафиксировала камера наблюдения. После этого его в Бобрице никто не видел. Мужчину разыскивали родные, побратимы и полиция.

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