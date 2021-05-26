Пропавшего мужчину нашли мертвым. У полиции и родственников разные версии смерти

На Житомирщине нашли мертвым пропавшего 23-летнего Сергея Тищенко. Фото: korosten.today

В Коростене Житомирской области нашли мертвым 23-летнего Сергея Тищенко 25 мая. Мужчина исчез 16 числа. Родные обратились в полицию через пять дней.

Тело обнаружил у реки прохожий. Предварительно, следов насилия на нем нет, сообщила инспектор по информационной поддержке Коростенского районного управления полиции Елена Волковская.

"Проходя вдоль реки, мужчина заметил тело человека. На месте работала следственно-оперативная группа. Во время выяснения всех обстоятельств было установлено, что погибшим является местный житель 1998 года рождения. При осмотре телесных повреждений не обнаружено. Причину смерти выясняют судебно-медицинские эксперты", - отметила Волковская, передает Коростень.today.

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Но в отличие от правоохранителей, у родных несколько иная информация.

"Его нашли в воде на Броваре. Руки были связаны скотчем, избитый", - рассказали родные.

В Киеве в Днепре нашли тело 23-летнего Дмитрия Волосевича. Он исчез на Оболони 14 апреля - посреди ночи без телефона и документов вышел из дома и не вернулся. Смерть наступила через три недели после исчезновения - в начале мая, по выводам экспертов. Тело было обезображено пребыванием в воде, но одежда и характерные татуировки не оставили сомнений - это действительно Дмитрий.