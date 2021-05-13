Пропавшего бизнесмена нашли мертвым

Сегодня днем, 13 мая, в Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Был в розыске четыре дня.

Тело обнаружили во время отработки акватории реки Ингул - было в камышах возле микрорайона Ракетное Урочище, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Для установления причины смерти тело мужчины будет направлено на экспертизу", - говорят полицейские.

Продолжаются следственные действия.

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Олег Поляков занимался строительным бизнесом. Его семья заявляла о готовности заплатить 100 тыс. грн за информацию, которая помогла бы в поисках. Предполагали, что искать нужно в районе Метро, ​​Национального университета кораблестроения или в гаражных кооперативах.

Олег Поляков исчез 9 мая. Последний раз мужчину видели в 05:00, когда он шел из дома по улице Соборной в Николаеве на утреннюю прогулку. Мужчину искали оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и военнослужащие Национальной гвардии. Прочесывали лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.