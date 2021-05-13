 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Просмотров: 594
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 108
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 477
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 567
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 405
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 1953
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
Просмотров: 189
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4194
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 180
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
3
4
3
7
Пропавшего бизнесмена нашли мертвым
Пропавшего бизнесмена нашли мертвым
Душили ремнем от сумки и били: на таксиста напали пассажиры
Душили ремнем от сумки и били: на таксиста напали пассажиры
Таксист обставил убийство тетки как несчастный случай
Таксист обставил убийство тетки как несчастный случай
Бывшие должностные лица банка присвоили 86 млн грн: что придумали
Бывшие должностные лица банка присвоили 86 млн грн: что придумали
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
Съемочная группа телеканала разбилась насмерть
Видео
Все видео
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Мальчик ночью сторожил под забором пьяную мать
Стрелок, который разнес из гранатомета BMW X5, попал на видео
Стрелок, который разнес из гранатомета BMW X5, попал на видео
Женщина с зонтиком устроила ДТП: момент попал на видео
Женщина с зонтиком устроила ДТП: момент попал на видео
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Интервью
1/5
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 342
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 603
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1683
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 819
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 225
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 20:11

Пропавшего бизнесмена нашли мертвым
5

  Комментировать

Сегодня днем, 13 мая, в Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Был в розыске четыре дня.

Тело обнаружили во время отработки акватории реки Ингул - было в камышах возле микрорайона Ракетное Урочище, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Исчез 9 мая во время утренней прогулки
Фото: mk.npu.gov.ua
В Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Исчез 9 мая во время утренней прогулки
В Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Исчез 9 мая во время утренней прогулки
В Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Исчез 9 мая во время утренней прогулки
В Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Исчез 9 мая во время утренней прогулки

"Для установления причины смерти тело мужчины будет направлено на экспертизу", - говорят полицейские.

Продолжаются следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочное исчезновение женщины дороге из церкви: последние подробности

Олег Поляков занимался строительным бизнесом. Его семья заявляла о готовности заплатить 100 тыс. грн за информацию, которая помогла бы в поисках. Предполагали, что искать нужно в районе Метро, ​​Национального университета кораблестроения или в гаражных кооперативах.

Олег Поляков исчез 9 мая. Последний раз мужчину видели в 05:00, когда он шел из дома по улице Соборной в Николаеве на утреннюю прогулку. Мужчину искали оперативники, спецназовцы, кинологи со служебными собаками и военнослужащие Национальной гвардии. Прочесывали лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пропавшего бизнесмена нашли мертвым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Певица оставила образ псевдо-девственницы

Селянам запретили торговать на рынках

40 лет тому "Динамо" Тбилиси выиграло Кубок кубков

Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Открыли университет

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 8937
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 7570
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 7398
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 5490
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4194
Происшествия
В Россию выдворили очередного криминального авторитета
В Россию выдворили очередного криминального авторитета Просмотров: 288
Душили ремнем от сумки и били: на таксиста напали пассажиры
Душили ремнем от сумки и били: на таксиста напали пассажиры
3
 Просмотров: 378
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
 Просмотров: 450
Дети убили лису и носили ее труп по улицам города
Дети убили лису и носили ее труп по улицам города Просмотров: 252
Дебошир в поезде разгромил купе
Дебошир в поезде разгромил купе Просмотров: 279
Больше всего комментируют
2
В ОП прокомментировали обыски у Медведчука
2
Медведчук в суде - трансляция заседания
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1
Нитью, голосом, юмором - как традиционная культура проникает в блоги и соцсети
Голосов: 336
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть