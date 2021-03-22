Пропавшего 17-летнего парня нашли мертвым

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22 марта в Радомышле Житомирской нашли мертвым пропавшего 17-летнего Ивана Мыслывого.

Тело обнаружили спасатели в камышах вокруг реки Мики. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Юрий Олейник.

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"Спасатели обследовали прибрежную полосу воды и обнаружили тело Ивана. Находилось в камышах и с берега его заметить было невозможно. Причину смерти парня установят эксперты", - рассказал Юрий Олейник.

Вдоль водоема пролегал путь парня домой. Все обстоятельства его гибели устанавливают следователи.

Иван Мысливый был студентом столичного колледжа. Сирота. Жил с бабушкой и тетей. 18 марта ушел гулять с друзьями и не вернулся. О его исчезновении родные сообщили только на следующие сутки. Выяснилось, парня домой подвез знакомый, но к дому тот так и не дошел.