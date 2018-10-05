Прохожий задавил женщину - сестра рассказала подробности

В центре Харькова произошла трагедия - 30-летняя Наталья Иванова умерла после того, как на нее упал прохожий. Человек придавил ее своим весом. Это произошло вблизи Харьковского института микробиологии и иммунологии им. Ильи Мечникова. Вскрытие показало - женщина погибла от разрыва аорты грудного отдела от давления сверху.

"Наташа шла с работы Пушкинской около 17:30. Когда все произошло, она позвонила мне, отцу, подруге:" Приезжайте, на меня упал человек, мне больно и трудно дышать." Я работаю неподалеку, сразу сорвалась и за 10 минут была на месте, вызвала скорую, но было уже поздно. Я держала ее на руках, она дважды вздохнула и умерла", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua сестра погибшей Татьяна.

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Виновник гибели женщины с места трагедии скрылся. Ее семья ищет свидетелей происшествия.

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"Я поставила букет на месте происшествия и догадалась вложить в него записку с телефоном. Отозвалась женщина, которая живет в том районе, она все видела и вызвала "скорую"для сестры. Рассказала, что человек шел за Наташей по Пушкинской, со стороны института имени Ильи Мечникова. в какой-то момент он споткнулся и упал прямо на нее. Но встал, отряхнулся и пошел дальше, даже не поинтересовавшись, как чувствует себя сестра. Говорят, человек в возрасте и толстый,"добавила она.

Наталья работала менеджером, замужем не была.

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