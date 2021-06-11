Прохожие более часа проходили мимо трупа мужчины

В полиции утверждают, что Киеву не хватает санитаров. На весь город работают максимум два автомобиля. Фото: Facebook-сообщество "Троещина"

В Киеве на Троещине более часа пролежало тело мужчины, накрытое черной пленкой. Мимо него проходили прохожие.

Инцидент произошел на ул. Бальзака, пишет "Сегодня".

Очевидцы говорят, что мужчине внезапно стало плохо и он умер на пешеходной дорожке. На место происшествия прибыли родственники мужчины, "скорая" и полиция, но тело забрали не сразу.

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Умерший - местный житель 1952 года рождения. На теле не обнаружили следов насильственной смерти, сообщили в столичной полиции.

"На место выезжала следственно-оперативная группа, которая все задокументировала и поехала на очередной вызов", - рассказали в полиции.

Там добавили, что санитары, которые выезжают забирать тела, "не справляются с внезапными смертями по городу".

"На весь город работает один или два автомобиля. Правоохранители вызвали их сразу, но они, к сожалению, находились еще в пути и не доехали на левый берег. К сожалению, такое часто случается, когда лежит накрытое тело, а люди вынуждены проходить мимо и смотреть на него ", - пояснили правоохранители.

В подземном переходе Киева на ул. Владимира Маяковского умер мужчина. Очевидцы сообщают, что сначала он упал и сильно ударился головой. Что стало точной причиной смерти, установят правоохранители.